Эдегор подхватил COVID-19

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета огласил стартовый состав команды на предстоящий поединок против «Ливерпуля» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. В нем, как и в заявке, не нашлось места одному из лидеров коллектива в текущем сезоне, Мартину Эдегору.

Как сообщила позже пресс-служба лондонского клуба, отсутствие полузащитника обусловлено положительным тестом на коронавирус. Футболист был изолирован от команды и на неопределенное время отправился на карантин.

Добавим, что проследить за развитием событий в данном матче можно с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.