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Футболисты «Тоттенхэма» опасаются, что Конте уйдёт уже зимой слухи

13 Января 2022 • 14:39 Комментировать

Антонио Конте принял «Тоттенхэм» в начале ноября. С тех пор итальянский специалист на своих пресс-конференциях не один раз подчёркивал необходимость усиления состава команды. Впрочем, «шпоры» на зимнем трансферном рынке по обыкновению не особенно активны.

Некоторые футболисты «Тоттенхэма» опасаются, что Антонио Конте может уйти из «Тоттенхэма» уже в феврале, если руководство не поддержит специалиста трансферами. Об этом стало известно football.london.

Напомним, что в среду «Тоттенхэм» повторно проиграл «Челси» (0:1 после 0:2) и не смог пробиться в финал Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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