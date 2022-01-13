Головин может стать игроком одного из богатейших клубов АПЛ

На российского полузащитника Александра Головина появился еще один претендент из английской Премьер-лиги. На этот раз хавбек сборной России и «Монако» привлек внимание «Ньюкасла», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

«Сороки», которые обрели новых богатых владельцев, готовы приобрести 25-летнего игрока в текущее трансферное окно. Аутсайдер АПЛ намерен побороться за Александра с «Эвертоном» и «Вест Хэмом», которые также заинтересованы в переходе Головина.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с «Монако» рассчитан до конца июня 2024 года.