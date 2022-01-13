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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Головин может стать игроком одного из богатейших клубов АПЛ

13 Января 2022 • 13:53 Комментировать (2)

На российского полузащитника Александра Головина появился еще один претендент из английской Премьер-лиги. На этот раз хавбек сборной России и «Монако» привлек внимание «Ньюкасла», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

«Сороки», которые обрели новых богатых владельцев, готовы приобрести 25-летнего игрока в текущее трансферное окно. Аутсайдер АПЛ намерен побороться за Александра с «Эвертоном» и «Вест Хэмом», которые также заинтересованы в переходе Головина.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с «Монако» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Александр Головин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
13 Января 2022 в 15:02
куча работы не могу следить за футбиком ((((((
Куляба
13 Января 2022 в 14:13
куда этому хрусталю в АПЛ )))
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