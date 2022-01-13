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Неймар опередил Роналду в заработке за минуту игрового времени в 2021 году

13 Января 2022 • 13:04 Комментировать (1)

Эпатажный ирландский боец MMA Конор Макгрегор посредством инстаграм-аккаунта похвастался своим заработком. Он опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который сформировали аналитики OLBG.

В прошлом году Конор зарабатывал по 8,6 миллиона долларов за одну минуту боя. Вторым стал мексиканский боксер Сауль Альварес (444 тысячи за минуту), а третье место занял звезда американского футбола Том Брэди (37 тысяч в минуту).

В топ-5 рейтинга вошли два представителя футбола. Заработок бразильца Неймара составил 32 тысячи в минуту, а португальца Криштиану Роналду – 18 тысяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Января 2022 в 13:39
По голам бы лучше опередил хоть раз
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