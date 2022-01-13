Неймар опередил Роналду в заработке за минуту игрового времени в 2021 году

Эпатажный ирландский боец MMA Конор Макгрегор посредством инстаграм-аккаунта похвастался своим заработком. Он опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который сформировали аналитики OLBG.

В прошлом году Конор зарабатывал по 8,6 миллиона долларов за одну минуту боя. Вторым стал мексиканский боксер Сауль Альварес (444 тысячи за минуту), а третье место занял звезда американского футбола Том Брэди (37 тысяч в минуту).

В топ-5 рейтинга вошли два представителя футбола. Заработок бразильца Неймара составил 32 тысячи в минуту, а португальца Криштиану Роналду – 18 тысяч.