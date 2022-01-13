Рангник нашёл сомнительное усиление для «Манчестер Юнайтед»

Фланговый защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти имеет вариант продолжения карьеры в гранде английской Премьер-лиги. Как стало известно Daily Mail, новым местом работы 21-летнего латераля может стать «Манчестер Юнайтед».

В приглашении юного англичанина заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник. Сумма потенциальной сделки оценивается в 18 миллионов евро. Такую стоимость на защитника установили эксперты портала Transfermarkt.

В текущем сезоне на счету Тарика один ассист в 13 сыгранных поединках. Защитник связан контрактом с «Брайтоном» до конца июня 2025 года.