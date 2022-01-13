«Эвертон» арендует нападающего «Астон Виллы»

Форвард бирмингемской «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази продолжит карьеру в другом английском клубе. Новым пристанищем голландского нападающего станет «Эвертон», об этом информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, стороны заключат арендное соглашение. В договоре будет пописан пункт о возможном выкупе игрока по окончании текущего сезона.

Аль-Гази уже успешно прошел медицинский осмотр. Официально о сделке будет объявлено до конца сегодняшнего дня.

В нынешнем сезоне Анвар сыграл 12 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал три результативных паса.