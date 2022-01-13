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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Меня не устраивает борьба за 6-7 место, я пришёл в «МЮ» за победами»

13 Января 2022 • 09:33 Комментировать (3)

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал нынешнее положение «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 19 сыгранных матчей «красные дьяволы» идут лишь на седьмом месте.

«Команда способна поменяться. Мы можем выступать намного лучше. Нам нужно поправить свое нынешнее положение в Премьер-лиге. Меня не устраивает борьба за шестое-седьмое место. Я пришел в «МЮ» за победами. Пока же мы еще не достигли своего лучшего уровня.

Команда должна прибавлять. Если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться хороших результатов», - приводит слова КриРо Sky Sports.

Следующий матч «МЮ» проведет на выезде против «Астон Виллы».

Роналду рассказал, как относится к работе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
13 Января 2022 в 10:18
Менталитет команды координально изменился, нынче в приоритете инстаграм, фейсбук и другие девчачие шалости...
Oleg-Chelsea
13 Января 2022 в 10:05
Плохо играешь, Роналду, хахахаха))))
snk6565
13 Января 2022 в 10:20
Плохо играет не он один...момент таков, что сказать - все плохо...ничего не сказать...вся эта тренерская чехарда и мешанина убила не только сезон, но и медленно убивает команду, которая, вроде как была...но...надежда только на одно - дотянуть до конца сезона и устроить перезагрузку глобальную...по другому будем так и барахтаться, как последние почти 8 лет
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