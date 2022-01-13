Роналду: «Меня не устраивает борьба за 6-7 место, я пришёл в «МЮ» за победами»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал нынешнее положение «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 19 сыгранных матчей «красные дьяволы» идут лишь на седьмом месте.

«Команда способна поменяться. Мы можем выступать намного лучше. Нам нужно поправить свое нынешнее положение в Премьер-лиге. Меня не устраивает борьба за шестое-седьмое место. Я пришел в «МЮ» за победами. Пока же мы еще не достигли своего лучшего уровня.

Команда должна прибавлять. Если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться хороших результатов», - приводит слова КриРо Sky Sports.

Следующий матч «МЮ» проведет на выезде против «Астон Виллы».

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