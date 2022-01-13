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Клопп высказался о контракте Салаха

13 Января 2022 • 08:46 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о контракте египетского нападающего Мохамеда Салаха. Трудовое соглашение футболиста истекает летом 2023 года.

«Я знаю, что Мохамед хочет остаться в команде. Мы тоже желаем этого. Однако обсуждение этих вещей требует времени. Я не могу на это как-то повлиять. Но думаю, все будет хорошо.

Салах – футболист мирового уровня, который много сделал для «Ливерпуля». Конечно, клуб хочет его сохранить», - передает слова немецкого тренера Guardian.

В настоящий момент Салах выступает за национальную сборную Египта на Кубке африканских наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Мохамед Салах
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