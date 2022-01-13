Роналду рассказал, как относится к работе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Главная звезда «МЮ» Криштиану Роналду рассказал, как относится к работе немецкого специалиста Ральфа Рангника у руля команды. Наставник пришел в стан манкунианцев в конце ноября 2021 года.

«Ему необходимо время, чтобы полностью посвятить игроков в свои наработки. Верю, что Рангник хорошо выполнит свою задачу. После его назначения игра команды в некоторых аспектах стала лучше, но еще нужно время. Нелегко изменить менталитет и стиль игры футболистов. Но я верю, что у него все получится», - цитирует португальца Sky Sports.

Трудовое соглашение Рангника с манкунианцами рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» - известна причина