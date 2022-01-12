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​Салах попал на обложку журнала фото

12 Января 2022 • 16:31 Комментировать (1)

Звёздный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах попал на обложку журнала GQ. Соответствующая фотография была опубликована на страничке журнала в «Инстаграме».

Ранее в интервью для этого журнала Мохамед Салах дал комментарий по поводу своего будущего. Футболист сказал, что хотел бы продолжать играть за «Ливерпуль», но отметил, что всё зависит от клуба. Салах назвал свои требования по новому контракту не безумными.

Действующий трудовой договор между Мохамедом Салахом и «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Добавим, что Мохамед Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GQ (@gq)

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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