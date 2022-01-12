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​«Тоттенхэм» задумал вернуть Модрича слухи

12 Января 2022 • 16:19 Комментировать

Лука Модрич в свои 36 остаётся важным игроком «Реала». Поговаривают, что хорват близок к продлению контракта с мадридским клубом ещё на один сезон. Если же стороны не договорятся о пролонгации трудового соглашения, ситуацией попробует воспользоваться «Тоттенхэм». Как сообщает Fichajes, «шпоры» готовы предложить Модричу контракт и вернуть его в северный Лондон, где он блистал в период с 2008 по 2012 год.

В сезоне 2021/2022 Лука Модрич провёл за «Реал» во всех соревнованиях 20 матчей. Хорват не забивал голов, но зато отметился пятью результативными передачами на своих одноклубников.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Лука Модрич трансферы футбола - зима 2022
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