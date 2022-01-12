Лука Модрич в свои 36 остаётся важным игроком «Реала». Поговаривают, что хорват близок к продлению контракта с мадридским клубом ещё на один сезон. Если же стороны не договорятся о пролонгации трудового соглашения, ситуацией попробует воспользоваться «Тоттенхэм». Как сообщает Fichajes, «шпоры» готовы предложить Модричу контракт и вернуть его в северный Лондон, где он блистал в период с 2008 по 2012 год.

В сезоне 2021/2022 Лука Модрич провёл за «Реал» во всех соревнованиях 20 матчей. Хорват не забивал голов, но зато отметился пятью результативными передачами на своих одноклубников.