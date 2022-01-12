Нуну Тавареш снова на радаре у «Лацио»

«Лацио» нуждается в усилениях, считает наставник команды Маурицио Сарри, однако сперва команде надо разобраться с финансовыми проблемами, связанными с нарушением правил финансового «фэйр-плей». Для этого надо продать футболиста - и Сарри хочет избавиться от 21-летнего серба Димитрия Каменовича.

Заменой ему может стать Нуну Тавареш, который не получает достаточной игровой практики в лондонском «Арсенале» после перехода туда прошлым летом из «Бенфики» за 8 млн евро. Нуну не против перехода, сообщает La Gazzetta Dello Sport, однако сперва «Лацио» надо как-то продать либо Каменовича, либо кого-то другого.