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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Без Роналду «Манчестер Юнайтед» занимал бы 14 место в АПЛ

12 Января 2022 • 14:25 Комментировать

В конце лета прошлого года Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» после перерыва длиной в 12 лет. С тех пор в среде футбольных фанатов идут споры о том, насколько полезным для «красных дьяволов» стало возвращение звёздного португальца.

И, тем не менее, факт остаётся фактом: если вычесть результативные действия Криштиану Роналду, то «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимал бы только 14 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что до Лиги чемпионов, то там без действий португальского форварда у «Юнайтед» было бы всего три очка в кармане, то есть о выходе в плей-офф не могло бы быть и речи.

Стоит сказать, что данное «исследование» имеет грубый характер, ведь в действительности никто не знает, какие результаты были бы у «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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