Эвра: «В каждой команде есть минимум два гомосексуалиста, я играл с геями»

Бывший латераль сборной Франции Патрис Эвра высказался об игроках с нетрадиционной ориентацией. По словам экс-защитника, ему доводилось сталкиваться с такими футболистами.

«Я играл с гомосексуалистами, они признавались мне в этом. Некоторые были против таких одноклубников. Однако в каждой футбольной команде есть минимум два футболиста с нетрадиционной ориентацией. Но если ты во всеуслышание расскажешь об этом, твоя карьера будет закончена», - приводит слова Патриса газета Marca.

В бытность футболистом Эвра поиграл за «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Марсель» и еще несколько клубов.