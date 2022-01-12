Агент высказался о возможном возвращении Влашича в РПЛ

Полузащитник Никола Влашич не собирается возвращаться в чемпионат России, где ранее выступал за московский ЦСКА. Об этом в беседе с журналистом Sport24 рассказал агент хорватского футболиста Тончи Мартич.

«РПЛ? Ни в коем случае. Никола хорошо себя чувствует в «Вест Хэме». Клуб не хочет его отпускать», - сказал представитель игрока.

24-летний хорват пополнил ряды «молотобойцев» в минувшее летнее трансферное окно. Влашич заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2026 года. Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника один гол и два ассиста в 18 играх за английскую команду.