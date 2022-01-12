Почеттино контактирует с «МЮ» на случай увольнения из «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ныне занимающий пост главного тренера в «ПСЖ», заинтересован в переезде на Туманный Альбион. Он хотел бы попробовать свои силы в «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно Le Parisien, наставник по-прежнему тайно контактирует с представителями «красных дьяволов». Не исключено, что Почеттино будет уволен по завершении сезона. На его место сватают легенду французского футбола Зинедина Зидана, известного по успешной работе в мадридском «Реале».

В настоящий момент пост главного тренера «Юнайтед» занимает Ральф Рангник. Его контракт рассчитан до лета.