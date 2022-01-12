«Милан» заменит Кьяера защитником «Манчестер Юнайтед»

Ивуариец Эрик Байи принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, африканец готов перейти в «Милан», который подыскивает усиление в линию обороны.

«Россонери» уже вступили в переговоры с «красными дьяволами» по поводу аренды Байи до конца сезона. Источник отмечает, что процесс движется в положительном ключе.

В составе миланского коллектива Байи может заменить Симона Кьяера. Напомним, что датчанин пропустит остаток сезона из-за хирургического вмешательства на травмированном колене.