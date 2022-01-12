«Ньюкасл» хочет подписать экс-полузащитника «МЮ»

Бывший футболист «МЮ» Маруан Феллайни может вернуться на Туманный Альбион. 34-летним бельгийцем, ныне выступающим в чемпионате Китая, заинтересовался «Ньюкасл». Об этом сообщает La Derniere Heure. «Сороки» готовы сделать предложение Феллайни.

Маруан перебрался из Англии в Китай в 2019 году. В настоящий момент он является игроком «Шаньдун Лунен». Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2025 года.

«Ньюкасл» планирует серьезно усилиться в текущее трансферное окно, чтобы сохранить место в Премьер-лиге. После 19 туров команда занимает предпоследнее место в чемпионате.