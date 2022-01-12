«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Рэшфордом

В «Манчестер Юнайтед» подумывают о том, чтобы подписать новое трудовое соглашение с форвардом Маркусом Рэшфордом. По сведениям журналистов ESPN, это приоритетный вопрос для манкунианцев.

Нынешнее соглашение английского нападающего с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2023 года, в контракте прописан пункт о возможном продлении на один сезон. Как раз этой опцией намерены воспользоваться руководители «Юнайтед».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Маркусу со стороны каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне Рэшфорд демонстрирует низкую результативность. Нападающий забил всего два гола в 11 поединках Премьер-лиги.