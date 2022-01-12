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Коутиньо рассказал, как относится к Джеррарду

12 Января 2022 • 09:05 Комментировать

Новичок бирмингемской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо поделился мнением о новом месте работы, а также высказался о наставнике команды Стивене Джеррарде.

«Рад попасть в такой прекрасный клуб. Я уже пообщался с главным тренером, он мне подробно рассказал о наших целях. Хочу получать удовольствие от игры за «Астон Виллу».

Мы давно знакомы со Стивеном, я выступал вместе с ним за «Ливерпуль» и многому у него научился. Восхищаюсь Джеррардом», - приводит слова бразильца пресс-служба клуба.

Напомним, что Филиппе будет выступать за «Астон Виллу» на правах арендного соглашения до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Филиппе Коутиньо
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