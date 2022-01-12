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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кепа может перейти в «Лацио», который тренирует Сарри

12 Января 2022 • 08:38 Комментировать

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, испытывающий нехватку игровой практики в лондонском «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, рапортует Football-Italia.

По сведениям журналистов, главным претендентом на голкипера является римский «Лацио», который сейчас возглавляет экс-наставник «пенсионеров» Маурицио Сарри. Примечательно, что между игроком и тренером был конфликт во время работы на «Стэмфорд Бридж».

Срок действующего трудового соглашения Аррисабалаги с лондонским клубом рассчитан до 2025 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги испанец поучаствовал лишь в четырех играх и пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Кепа Аррисабалага
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