Кепа может перейти в «Лацио», который тренирует Сарри

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, испытывающий нехватку игровой практики в лондонском «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, рапортует Football-Italia.

По сведениям журналистов, главным претендентом на голкипера является римский «Лацио», который сейчас возглавляет экс-наставник «пенсионеров» Маурицио Сарри. Примечательно, что между игроком и тренером был конфликт во время работы на «Стэмфорд Бридж».

Срок действующего трудового соглашения Аррисабалаги с лондонским клубом рассчитан до 2025 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги испанец поучаствовал лишь в четырех играх и пропустил два мяча.