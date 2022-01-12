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Коутиньо официально представлен в качестве игрока «Астон Виллы»

12 Января 2022 • 00:51 Комментировать

Полузащитник Филиппе Коутиньо официально представлен в качестве футболиста «Астон Виллы». Бразильский игрок выбрал и номер, под которым будет выступать - это номер 23. В спортивном мире он отождествляется, конечно же, с Майклом Джорданом. В «Астон Вилле» Коутиньо выступает на правах аренды, но у «вилланов» есть возможность выкупа футболиста у «Барселоны».

В своем новом клубе Коутиньо сможет снова поработать со Стивеном Джеррардом - наставник «Астон Виллы» на закате своей игровой карьеры в «Ливерпуле» играл вместе с молодым бразильцем, тогда блиставшим в «Ливерпуле».

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Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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