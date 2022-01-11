«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Севильи»

Защитник Жюль Кунде может стать игроком «Ливерпуля», если мерсисайдцам удастся договориться о покупке француза у «Севильи». Запросы андалусийцев весьма велики - они хотели бы получить за игрока 80 миллионов евро, сообщает Diario AS. В прошлом году эта сумма отпугнула «Челси», который, к слову, не отказался от своих намерений, но сейчас в игру вступает и другой английский гранд - «Ливерпуль».

Кунде присоединился к «Севилье» в 2019 году, специалисты прочат 23-летнему футболисту большое будущее, к тому же, он уже провел семь матчей в составе французской сборной. То, что «Севилья» в нынешнем сезоне тягается с «Реалом» - это заслуга, в том числе, и Кунде.