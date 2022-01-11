«Челси» готов доплатить «Лиону» за срочное возвращение игрока из аренды

«Челси» собирается вернуть из аренды 27-летнего итальянского оборонца Эмерсона. Услуги игрока срочно потребовались Томасу Тухелю в связи с проблемами, возникшими на флангах защиты. В результате сейчас «Челси» готов даже доплатить «Лиону» за досрочный разрыв арендного соглашения, которое изначально было рассчитано на срок до конца текущего сезона. Речь идет о сумме в четыре миллиона евро.

Проблема в том, что, как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере», «ткачи» пока что не соглашаются на подобный сценарий. Решение должно быть найдено в ближайшие дни.

Эмерсон принадлежит «Челси» с 2018 года, ранее он выступал за «Рому».