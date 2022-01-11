​Салах: «Хочу остаться в «Ливерпуле», но всё зависит от клуба – мои требования не безумны»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона 2022/2023.

«Я хочу остаться в «Ливерпуле», но всё зависит не от меня, а от клуба. Ситуация в их руках. Они знают, чего я хочу. Я не прошу каких-то безумных вещей», - слова Салаха на своих страницах приводит Goal.com со ссылкой на журнал GQ.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл во всех соревнованиях 229 матчей. В них египетский нападающий записал на свой счёт 148 голов и 56 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 13 января – против «Арсенала» в Кубке лиги.