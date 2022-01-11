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​Роналду и Месси могут стать одноклубниками слухи

11 Января 2022 • 14:53 Комментировать (2)

Мечта футбольных фанатов, желающих увидеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси на поле в составе одной команды, в скором времени может осуществиться. Как сообщает таблоид he Sun со ссылкой на Le10Sport, «ПСЖ» может попытаться подписать Роналду, если португалец примет решение об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Как известно, Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в конце прошлого лета. Поговаривают, что ситуация в родном клубе не устраивает звёздного португальца, и он даже провёл кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Утверждалось, что возможность ухода Роналду не исключается.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Spirit
11 Января 2022 в 16:55
хоббит заблокирует этот трансфер!
Alex1972
11 Января 2022 в 15:22
Эгоизм не даст ему перейти в команду, где играет Месси... Но может так случиться, что это будет единственным вариантом... Гелевый в положении, которому не позавидуешь... Хе..
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