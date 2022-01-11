Мечта футбольных фанатов, желающих увидеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси на поле в составе одной команды, в скором времени может осуществиться. Как сообщает таблоид he Sun со ссылкой на Le10Sport, «ПСЖ» может попытаться подписать Роналду, если португалец примет решение об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Как известно, Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в конце прошлого лета. Поговаривают, что ситуация в родном клубе не устраивает звёздного португальца, и он даже провёл кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Утверждалось, что возможность ухода Роналду не исключается.