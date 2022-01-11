«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Аякса» по Бергвейну

Амстердамский «Аякс» пока не смог договориться с лондонским «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Стевена Бергвейна. Как сообщает Sky Sports, голландский гранд предложил «шпорам» 18 миллионов евро за игрока, однако получил отказ.

Источник отмечает, что английская сторона рассчитывает получить более солидную компенсацию за 24-летнего футболиста. Несмотря на отказ «шпор», «Аякс» не свернул переговоры и по-прежнему надеется подписать Стевена.

Бергвейн был куплен «Тоттенхэмом» у ПСВ за 30 миллионов евро. В этом сезоне голландец сыграл восемь матчей в АПЛ и отметился одним голевым пасом.