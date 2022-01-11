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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роберто Карлос назвал своего любимого английского футболиста

11 Января 2022 • 11:41 Комментировать

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос назвал своего любимого английского футболиста.

«Мой любимый игрок из Англии – это Джон Терри. Настоящий капитан. Стоит еще отметить Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, однако для меня выделяется Терри.

Мне по душе британский футбол, на матчах АПЛ отличная атмосфера. В этой лиге выступают отличные игроки. Не зря ведь Премьер-лигу считают одним из лучших чемпионатов в мире», - приводит слова Роберто Sportbible.

За свою карьеру Карлос поиграл в мадридском «Реале», миланском «Интере», махачкалинском «Анжи» и других клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Роберто Карлос
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