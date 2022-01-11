Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос назвал своего любимого английского футболиста.

«Мой любимый игрок из Англии – это Джон Терри. Настоящий капитан. Стоит еще отметить Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, однако для меня выделяется Терри.

Мне по душе британский футбол, на матчах АПЛ отличная атмосфера. В этой лиге выступают отличные игроки. Не зря ведь Премьер-лигу считают одним из лучших чемпионатов в мире», - приводит слова Роберто Sportbible.

За свою карьеру Карлос поиграл в мадридском «Реале», миланском «Интере», махачкалинском «Анжи» и других клубах.