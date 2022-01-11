Рангник высказался о низкой результативности Рэшфорда

Форвард Маркус Рэшфорд неудачно выступает в нынешнем сезоне. Нападающий отметился всего тремя забитыми мячами за полгода и может быть продан из-за плохой результативности. О проблемах подопечного высказался наставник манкунианцев Ральф Рангник.

«Даже не знаю, в чем причина. Для Маркуса важно снова начать забивать, но пока он старается и выкладывается на тренировках. Не думаю, что у него серьезные проблемы», - передает слова Рангника Sky Sports.

Ранее ходили слухи о возможном уходе Маркуса в другой клуб этой зимой. Интерес к англичанину проявляют в испанском чемпионате. Подписать Рэшфорда хочет каталонская «Барселона».