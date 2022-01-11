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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона», «ПСЖ» и «Милан» нацелились на игрока «Тоттенхэма»

11 Января 2022 • 09:38 Комментировать (1)

Французский хавбек Танги Ндомбеле, который больше не входит в планы тренерского штаба «Тоттенхэма», может сменить команду в текущее трансферное окно.

Как стало известно журналистам таблоида Daily Star, на игрока выстроилась огромная очередь из потенциальных покупателей. Главными претендентами считаются «ПСЖ» и каталонская «Барселона». Также побороться за Танги намерены «Милан», «Ньюкасл», «Рома» и «Лион».

Трансферная стоимость Ндомбеле оценивается в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провел девять матчей, забил гол и сделал результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона ПСЖ Танги Ндомбеле
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
11 Января 2022 в 09:59
А барса тут что делает? Они всех хотят купить, везде главные претенденты на кого-то, а сами зарегистрировать новичка не могут, потому что денег нет.
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