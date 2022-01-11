«Арсенал» определился с приоритетным трансфером

Лондонский «Арсенал» намерен подписать нового игрока в центр нападения на фоне слухов об уходе Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. «Канониры» уже определились с приоритетной целью на это трансферное окно.

Согласно данным Daily Mail, приоритетным вариантом для английского клуба является форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Лондонский клуб готовится сделать предложение «фиалкам» и самому футболисту.

Если сделка не состоится, «Арсенал» переключится на нападающего «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, которого рассматривает в качестве альтернативного выбора.