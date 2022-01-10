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«Тоттенхэм» мог подписать Коутиньо, но Конте отказался от бразильца

10 Января 2022 • 13:40 Комментировать

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, которого каталонская «Барселона» отдала в аренду «Астон Вилле», мог перейти в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Трансфер был более чем реален, однако наставник «шпор» Антонио Конте заблокировал сделку. Итальянский специалист посчитал, что Коутиньо в своем нынешнем состоянии не сможет усилить команду.

В итоге Филиппе заключил арендный договор с «Астон Виллой» до конца сезона-2021/2022. «Львы» могут выкупить бразильца по истечении срока аренды. Текущая трансферная стоимость 29-летнего игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Филиппе Коутиньо
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