«Тоттенхэм» мог подписать Коутиньо, но Конте отказался от бразильца

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, которого каталонская «Барселона» отдала в аренду «Астон Вилле», мог перейти в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Трансфер был более чем реален, однако наставник «шпор» Антонио Конте заблокировал сделку. Итальянский специалист посчитал, что Коутиньо в своем нынешнем состоянии не сможет усилить команду.

В итоге Филиппе заключил арендный договор с «Астон Виллой» до конца сезона-2021/2022. «Львы» могут выкупить бразильца по истечении срока аренды. Текущая трансферная стоимость 29-летнего игрока оценивается в 18 миллионов евро.