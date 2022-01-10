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Роналду разочаровался в «Манчестер Юнайтед» и может перейти в «Барселону»

10 Января 2022 • 12:14 Комментировать (2)

Звездный форвард Криштиану Роналду все чаще задумывается о досрочном расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед». Нападающего не устраивает ситуация, в которую попали «красные дьяволы».

Как информирует Sport.es, КриРо уже предупредил своего агента Жорже Мендеша о намерении сменить команду, если ситуация в «МЮ» не улучшится. В частности, португалец недоволен некоторыми действиями руководства, а также работой главного тренера Ральфа Рангника.

Источник не исключает, что Роналду вернется в испанский чемпионат, где долгое время выступал за «Реал». Мендеш может трудоустроить своего клиента в каталонскую «Барселону», с боссами которой у агента прекрасные отношения.

Криштиану перебрался в «МЮ» летом 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона-2022/2023.

Синклер - о Роналду: «Манчестер Сити» повезло увернуться от пули»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Bettega
10 Января 2022 в 12:19
че за утки? а Месси в Реал? зачем менять шило на мыло?
ингерман
10 Января 2022 в 12:18
ай нащет манюни - возможно..
перыход в барсу - бск! )))
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