Роналду разочаровался в «Манчестер Юнайтед» и может перейти в «Барселону»

Звездный форвард Криштиану Роналду все чаще задумывается о досрочном расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед». Нападающего не устраивает ситуация, в которую попали «красные дьяволы».

Как информирует Sport.es, КриРо уже предупредил своего агента Жорже Мендеша о намерении сменить команду, если ситуация в «МЮ» не улучшится. В частности, португалец недоволен некоторыми действиями руководства, а также работой главного тренера Ральфа Рангника.

Источник не исключает, что Роналду вернется в испанский чемпионат, где долгое время выступал за «Реал». Мендеш может трудоустроить своего клиента в каталонскую «Барселону», с боссами которой у агента прекрасные отношения.

Криштиану перебрался в «МЮ» летом 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона-2022/2023.

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