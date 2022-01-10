«Севилья» сделала новое предложение по Марсьялю

«Севилья» не сбавляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Экрем Конур, руководство андалусийцев сделало новое предложение «красным дьяволам» по трансферу француза.

Испанский клуб рассчитывает арендовать Марсьяля до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что аналогичные планы в отношении француза и у «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий стал реже попадать в стартовый состав «красных дьяволов». Он поучаствовал в семи поединках английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.