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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Севилья» сделала новое предложение по Марсьялю

10 Января 2022 • 11:45 Комментировать

«Севилья» не сбавляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Экрем Конур, руководство андалусийцев сделало новое предложение «красным дьяволам» по трансферу француза.

Испанский клуб рассчитывает арендовать Марсьяля до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что аналогичные планы в отношении француза и у «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий стал реже попадать в стартовый состав «красных дьяволов». Он поучаствовал в семи поединках английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Антони Марсьяль
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