«Манчестер Сити» рассчитывает подписать полузащитника «Реала»

Звездный ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич может сменить команду на закате карьеры. У хорватского полузащитника есть заманчивый вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

По информации El Nacional, в трансфере 36-летнего хавбека заинтересован «Манчестер Сити». Чемпион Англии готов пригласить Модрича летом, когда у него завершится трудовое соглашение с «королевским» клубом.

Лука может провести один сезон за «горожан», после чего отправится в клуб МЛС «Нью-Йорк Сити», которым владеют боссы «Манчестер Сити».

Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. Ранее в СМИ ходил слух, что мадридцы могут предложить ему новое соглашение.