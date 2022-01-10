«Милан» нашёл замену Кьяеру в «Манчестер Сити»

У защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, испытывающего нехватку игрового времени в стане «горожан», появился вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как стало известно Sport Witness, 26-летний голландский футболист попал в сферу интересов «Милана». Итальянский топ-клуб рассматривает Аке в качестве альтернативы датчанину Симону Кьяеру, надолго выбывшему из строя из-за повреждения. «Россонери» предпримут попытку оформить переход Аке в текущее трансферное окно. Не исключено, что стороны заключат арендное соглашение.

В текущем сезоне Натан поучаствовал в восьми матчах Премьер-лиги, в которых отметился одним голом.