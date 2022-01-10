Конте указал на дверь одному из игроков «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает новую команду для полузащитника Танги Ндомбеле. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» готовы как продать хавбека, так и отправить его в аренду.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Ндомбеле со стороны двух клубов. Подписать Танги хотели «Рома» и каталонская «Барселона».

25-летний французский футболист присоединился к «Тоттенхэму» в 2019 году, он был приобретен у «Лиона» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету полузащитника два забитых мяча и один голевой пас в 14 поединках.