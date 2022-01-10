Рангник высказался о будущем Кавани

Наставник «МЮ» Ральф Рангник высказался о будущем уругвайского центрфорварда Эдинсона Кавани. Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

«Я провел беседу с Кавани, мы разговаривали полчаса. Он сказал, что не уйдет из команды. Надеюсь, Эдинсон будет выкладываться по максимуму и станет примером для нашей молодежи», - передает слова немецкого специалиста инсайдер Саймон Стоун в твиттер-аккаунте.

Действующий трудовой договор 34-летнего голеадора с манкунианцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне уругваец отметился двумя забитыми мячами в 11 поединках.