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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» и «Лестер» не сыграют из-за вспышки коронавируса у гостей

09 Января 2022 • 22:50 Комментировать
Эвертон
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Лестер
2.45 3.50 2.85
11.01 23:00

Руководство английской Премьер-лиги было вынуждено отменить очередной поединок – противостояние «Эвертона» и «Лестера», запланированное ранее на 11 января, не состоится.

Причина этому – вспышка коронавируса в составе «Лестера». Клуб обратился к руководителям чемпионата, аргументируя свою просьбу недостаточным количеством здоровых и доступных футболистов. «Лисы» не могут насобирать заявку в размере 13 человек из-за положительных тестов на COVID-19, а также из-за других травмированных игроков и отправившихся на Кубок африканских наций легионеров.  

Пока неизвестно, когда точно АПЛ собирается проводить перенесенные ранее встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер
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ЭВЕРТОН ЛЕСТЕР
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