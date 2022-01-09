«Эвертон» и «Лестер» не сыграют из-за вспышки коронавируса у гостей

Руководство английской Премьер-лиги было вынуждено отменить очередной поединок – противостояние «Эвертона» и «Лестера», запланированное ранее на 11 января, не состоится.

Причина этому – вспышка коронавируса в составе «Лестера». Клуб обратился к руководителям чемпионата, аргументируя свою просьбу недостаточным количеством здоровых и доступных футболистов. «Лисы» не могут насобирать заявку в размере 13 человек из-за положительных тестов на COVID-19, а также из-за других травмированных игроков и отправившихся на Кубок африканских наций легионеров.

Пока неизвестно, когда точно АПЛ собирается проводить перенесенные ранее встречи.