Ральф Рангник достаточно тщательно изучил «Манчестер Юнайтед» до своего пришествия на тренерский мостик. Но даже при этом немец оказался шокирован тем, в каком состоянии находится команда. Об этом рассказывает Daily Mail, ссылаясь на близкие к тренеру источники.

По данным источника, Рангник теперь считает, что финиш в топ-4 Премьер-лиги является для «Манчестер Юнайтед» очень сложной задачей.

Отмечается, что Рангник считает защитников «Манчестер Юнайтед» неподходящими для его системы игры. Также немецкий специалист недоволен физической подготовкой команды.

Напомним, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта клуба.