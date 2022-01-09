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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рангник шокирован ситуацией в «Манчестер Юнайтед» слухи

09 Января 2022 • 14:25 Комментировать (3)

Ральф Рангник достаточно тщательно изучил «Манчестер Юнайтед» до своего пришествия на тренерский мостик. Но даже при этом немец оказался шокирован тем, в каком состоянии находится команда. Об этом рассказывает Daily Mail, ссылаясь на близкие к тренеру источники.

По данным источника, Рангник теперь считает, что финиш в топ-4 Премьер-лиги является для «Манчестер Юнайтед» очень сложной задачей.

Отмечается, что Рангник считает защитников «Манчестер Юнайтед» неподходящими для его системы игры. Также немецкий специалист недоволен физической подготовкой команды.

Напомним, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
09 Января 2022 в 15:50
ай.. рагник - куды я попал.. тут жеж работац нада.. )))
biz_plan
09 Января 2022 в 15:47
А так дышал, так дышал... Щеки надувал, такой внушительный.
А оказался слабаком банальным. Кому нужны твои схемы, если ты команду построить не можешь?
Каррик бы лучше справился до конца сезона, он этих персонажей знает хорошо, кто на что способен.
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