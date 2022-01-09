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​Отношения между Стерлингом и Гвардиолой улучшились слухи

09 Января 2022 • 13:33 Комментировать

В «Манчестер Сити» с оптимизмом смотрят на вопрос продления контакта с вингером Рахимом Стерлингом. Как сообщает Daily Mail, этому способствуют улучшившиеся отношения между футболистом и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.                      

В октябре Рахим Стерлинг говорил, что готов принять новый вызов в своей карьере в другом клубе. Сообщалось, что футболист имел натянутые отношения с Гвардиолой.

«Манчестер Сити» хочет, чтобы Рахим Стерлинг определился с будущим до конца сезона. В клубе стараются не допускать ситуаций, при которых контракт важного игрока истекает менее чем через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг
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