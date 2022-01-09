В «Манчестер Сити» с оптимизмом смотрят на вопрос продления контакта с вингером Рахимом Стерлингом. Как сообщает Daily Mail, этому способствуют улучшившиеся отношения между футболистом и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

В октябре Рахим Стерлинг говорил, что готов принять новый вызов в своей карьере в другом клубе. Сообщалось, что футболист имел натянутые отношения с Гвардиолой.

«Манчестер Сити» хочет, чтобы Рахим Стерлинг определился с будущим до конца сезона. В клубе стараются не допускать ситуаций, при которых контракт важного игрока истекает менее чем через год.