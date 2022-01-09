​Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону»

Несколько дней назад появилась информация о том, что хавбек Бруну Фернандеш может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Барселону». На слухи отреагировал сам 27-летний португальский полузащитник.

«Я думал, что пару дней назад наступил новый год, а, оказывается, уже 1 апреля! Или это опять просто плохая журналистика?» - слова Фернандеша приводит портал Goal.com со ссылкой на «Инстаграм» игрока.

В сезоне 2021/2022 Бруну Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча. На счету португальца 5 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 января против «Астон Виллы» в Кубке Англии.