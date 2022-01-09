Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Об этом рассказывает таблоид The Sun.

«Роналду очень обеспокоен происходящим в «Манчестер Юнайтед». Команда получает много критики, проблем много – Роналду чувствует давление и напряжение. Он отчаянно хочет добиться успеха после возвращения в «Манчестер Юнайтед», но при этом начинает осознавать, что завоевание трофеев с нынешним составом может быть проблемой. Жорже приехал к нему, и они обсудили проблемы и варианты их решения. Ничего не исключается», - сообщил источник, который знаком с ситуацией.