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​Роналду провёл кризисные переговоры с агентом слухи

09 Января 2022 • 09:24 Комментировать (3)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Об этом рассказывает таблоид The Sun.

«Роналду очень обеспокоен происходящим в «Манчестер Юнайтед». Команда получает много критики, проблем много – Роналду чувствует давление и напряжение. Он отчаянно хочет добиться успеха после возвращения в «Манчестер Юнайтед», но при этом начинает осознавать, что завоевание трофеев с нынешним составом может быть проблемой. Жорже приехал к нему, и они обсудили проблемы и варианты их решения. Ничего не исключается», - сообщил источник, который знаком с ситуацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
09 Января 2022 в 11:28
Видимо обсуждали какой новый гель применять или усовершенствования для крио-ванны...
Misha_diablo_football
09 Января 2022 в 11:04
По ходу это вошло в тенденцию (привычку), если Рон уйдет с МЮ летом все будут в плюсе...
ARTUR
09 Января 2022 в 11:23
У этого баклана всегда было на первом месте не команда ,а его личные амбиции ,трофеи... За одну фразу -- если команда не попадет в ЛЧ ,я уйду , ни один здравомыслящий человек не должен был бы брать его в свою команду , особенно если этот чухморик часть той команды.
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