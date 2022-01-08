Рангник назвал неутешительные сроки возвращения Погба

Наставник «МЮ» Ральф Рангник рассказал о сроках восстановления травмированного полузащитника Поля Погба. Игрок с ноября находится в лазарете из-за повреждения, полученного в расположении сборной Франции.

«На прошлой неделе мне сообщили, что он сможет тренироваться только через 4-5 недель. Будем надеяться, что Поль вернется в строй как можно скорее. Пока он недоступен, и даже когда он вернется, ему потребуется некоторое время для набора формы», - цитирует немецкого тренера Goal.

Контракт Погба с манкунианцами рассчитан до окончания текущего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ француз сделал семь ассистов в девяти матчах.