Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник назвал неутешительные сроки возвращения Погба

08 Января 2022 • 16:08 Комментировать

Наставник «МЮ» Ральф Рангник рассказал о сроках восстановления травмированного полузащитника Поля Погба. Игрок с ноября находится в лазарете из-за повреждения, полученного в расположении сборной Франции.

«На прошлой неделе мне сообщили, что он сможет тренироваться только через 4-5 недель. Будем надеяться, что Поль вернется в строй как можно скорее. Пока он недоступен, и даже когда он вернется, ему потребуется некоторое время для набора формы», - цитирует немецкого тренера Goal.

Контракт Погба с манкунианцами рассчитан до окончания текущего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ француз сделал семь ассистов в девяти матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выпустил форму без красного цвета
18:55 · Англия. Премьер-лига
Мэйтленд-Найлз переезжает в Рим на полгода официально
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» подписал защитника «Манчестер Юнайтед» официально
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к Адама Траоре
16:08 · Англия. Премьер-лига
Рангник назвал неутешительные сроки возвращения Погба
14:47 · Англия. Премьер-лига
Синклер - о Роналду: «Манчестер Сити» повезло увернуться от пули» 5
14:24 · Англия. Премьер-лига
Погба так и не решил, продлит ли контракт с «МЮ» 1
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» попробует арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп лично попросил Ориги остаться в «Ливерпуле»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду опубликовал новый пост в «Инстаграме» 2 фото
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Арсенале» 1
11:16 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал футболиста, который сделает «Арсенал» претендентом на чемпионство
10:50 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба Серии А претендуют на полузащитника «Манчестер Юнайтед» 1
10:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не предлагал Погба рекордный контракт
09:45 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал, чего не допускает в своей работе
Все новости
Рекомендуем