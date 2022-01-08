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Синклер - о Роналду: «Манчестер Сити» повезло увернуться от пули»

08 Января 2022 • 14:47 Комментировать (1)

Экс-футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклер поделился мнением об атмосфере в «МЮ» после прихода в команду Криштиану Роналду.

«Думаю, «Сити» повезло увернуться от пули, когда сорвался трансфер Криштиану. Роналду доставляет много проблем «красным дьяволам». Это один из тех переходов, когда на бумаге все выглядит отлично, а на деле все наоборот», - передает слова Синклера Talksport.

36-летний португальский голеадор перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне АПЛ КриРо забил восемь голов и сделал три ассиста в 16 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Тревор Синклер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
nnike1969
08 Января 2022 в 15:09
А кто этот фрукт склер или как его там. Впервые слышу о нем. Даже у меня такое впечатление что если Роналду прочитав эту новость скажет тоже самое. Все говорят кому лень. А в деле показывать или хотя бы повторят даже мизерную часть о ком говоришь причесау мешает. Куда катит мир? Футбольный мир.
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