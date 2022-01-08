Синклер - о Роналду: «Манчестер Сити» повезло увернуться от пули»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклер поделился мнением об атмосфере в «МЮ» после прихода в команду Криштиану Роналду.

«Думаю, «Сити» повезло увернуться от пули, когда сорвался трансфер Криштиану. Роналду доставляет много проблем «красным дьяволам». Это один из тех переходов, когда на бумаге все выглядит отлично, а на деле все наоборот», - передает слова Синклера Talksport.

36-летний португальский голеадор перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно. Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне АПЛ КриРо забил восемь голов и сделал три ассиста в 16 матчах.