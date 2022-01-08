Погба так и не решил, продлит ли контракт с «МЮ»

Будущее звездного хавбека Поля Погба остается туманным. Игрок до сих пор не принял окончательного решения по контракту с «Манчестер Юнайтед», рапортует Sky Sports. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

Летом прошлого года манкунианцы предлагали французу новый контракт, однако Поль ничего не ответил руководству клуба. После этого «МЮ» не делал ему новых предложений. Погба намерен принять решение ближе к концу сезона.

Ранее в прессе появилась новость, что «красные дьяволы» подыскивают замену французу. Манчестерский гранд может пригласить полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.