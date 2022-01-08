«Ньюкасл» попробует арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал очередной трансферной целью «Ньюкасла». По сообщениям журналистов The Times, аутсайдер чемпионата Англии собирается оформить аренду нападающего до окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к французскому нападающему со стороны испанской «Севильи», однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Антони принял участие в семи матчах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На его счету лишь один забитый мяч.

Напомним, что накануне «Ньюкасл» оформил первый январский трансфер. Ряды «сорок» пополнил защитник Киран Триппьер.