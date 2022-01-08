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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп лично попросил Ориги остаться в «Ливерпуле»

08 Января 2022 • 12:19 Комментировать

Инициатива сохранить нападающего Дивока Ориги в «Ливерпуле» принадлежит главному тренеру команды Юргену Клоппу. Немецкий специалист лично попросил нападающего остаться в команде минимум до лета, утверждает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

У Дивока были предложения от итальянских и немецких клубов, однако футболист решил пойти навстречу Клоппу и остаться на «Энфилде». Бельгиец пригодится мерсисайдцам в связи с отъездом на Кубок Африки сенегальца Садио Мане и египтянина Мохамеда Салаха.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Ориги редко появлялся на поле. Бельгиец поучаствовал всего в трех играх и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дивок Ориги
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