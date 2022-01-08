Главная звезда «МЮ» Криштиану Роналду разместил очередную публикацию в инстаграм-аккаунте. Португальский бомбардир опубликовал свой черно-белый снимок, а также фото с Диогу Дало и Алексом Теллесом.

«Продолжаем работать», - гласит сообщение 36-летнего голеадора в социальной сети.

Криштиану вернулся в манкунианский гранд летом прошлого года. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

В первой половине сезона-2021/2022 КриРо поучаствовал в 16 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Ранее СМИ сообщили, что Криштиану может покинуть «Юнайтед».