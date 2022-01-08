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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду опубликовал новый пост в «Инстаграме» фото

08 Января 2022 • 12:11 Комментировать (2)

Главная звезда «МЮ» Криштиану Роналду разместил очередную публикацию в инстаграм-аккаунте. Португальский бомбардир опубликовал свой черно-белый снимок, а также фото с Диогу Дало и Алексом Теллесом.

«Продолжаем работать», - гласит сообщение 36-летнего голеадора в социальной сети.

Криштиану вернулся в манкунианский гранд летом прошлого года. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

В первой половине сезона-2021/2022 КриРо поучаствовал в 16 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Ранее СМИ сообщили, что Криштиану может покинуть «Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
08 Января 2022 в 13:02
Во новость то!!! Медиачувак сделал пост в инсте. Да ещё и с таким глубоким смыслом...
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