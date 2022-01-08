«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Арсенале»

Мадридский «Атлетико» начал подыскивать замену защитнику Кирану Триппьеру, перебравшемуся в «Ньюкасл». По сведениям инсайдера Николо Скиры, «матрасники» нашли альтернативу в английском чемпионате.

В сферу интересов испанского топ-клуба попал латераль лондонского «Арсенала» Седрик Соареш. Мадридцы готовы обсудить с «канонирами» переход 30-летнего португальца в текущее трансферное окно. Стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Соареш провел четыре встречи, в которых получил одну желтую карточку. Его контракт рассчитан до 2024 года.